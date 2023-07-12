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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:04
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 40 arazöz, 19 su tankı, 10 iş makinesi ve 300 personel görev aldı.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Yangında 25-30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip etti.

        Öte yandan bazı vatandaşlar, yangının husumetli oldukları kişiler tarafından kendilerine ait ayçiçeği tarlasının yakılmak istendiği sırada çıktığını öne sürdü.

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