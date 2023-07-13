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        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 02:44
        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Mustafa Orhan yönetimindeki 01 B 8316 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gaziköy-Kozan yolu Yassıçalı mevkisinde köprüden dereye düştü.

        Kazada T.O. (13) ve F.K. (50) yaralandı, sürücü yara almadı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu belirtilen F.K. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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