Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi

ADANA (AA) - Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına oluşturulan hatıra ormanına 251 fidan dikildi.

Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi mevkisindeki hatıra ormanında düzenlenen programda, şehit aileleri ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi.

Programa, Vali Yardımcıları Huriye Küpeli Kan ve Adem Arslan, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile polisler ve jandarma personelleri katıldı.