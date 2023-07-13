Çukurova'da ayçiçeği hasadı yüksek rekolte beklentisiyle başladı

ADANA (AA) - Çukurova'da bahar aylarının yağışlı geçmesiyle yüksek rekolte beklenen ayçiçeğinde hasat başladı.

Geçen yıl 740 bin dönümde ekilen ve 223 bin ton rekolte alınan ayçiçeğinde, bu yıl ilkbaharın sonundan itibaren başlayan ve haziranda da devam eden yağışlı havayla rekolte ve kalitenin yüksek olması bekleniyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, ayçiçeğinin özellikle ham yağ üretiminde Türkiye'nin en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Adana'da ayçiçeği üretiminin özellikle susuz tarım yapılan bölgelerde girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle öne çıktığını ifade eden Tekin, kentin yüzde 10'luk üretimiyle ülkede 5. sırada olduğunu belirtti.

Yörede bu yıl yaklaşık 750 bin dekarda ayçiçeği üretimi yapıldığını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Bahar yağışlarının düzenli ve bol olmasıyla dekara 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Bu da rekoltemizin 250 bin ton civarında olması demek. Rekolte beklentimiz yüksek. Ortalama verimler 350 kilogramın üzerinde olacak. Bereketli ve bol yağışların ardından bol verimle birlikte de hasada başladık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

- Ayçiçeği destekleri

Ayçiçeğinin gıda sanayisi ve hayvan yemi olarak önemli bir ürün olduğunu aktaran Tekin, bu ürünün ekiminin yaygınlaşması için önemli destekler verildiğini dile getirdi.

Tekin, ayçiçeğinde kilograma 70 kuruş desteğin bulunduğunu, mazot ve gübre ile dönüme 109 lira civarında bir desteğin olduğunu ifade etti.

Sarıçam ilçesinde ayçiçeği hasadına başlayan Osman Arık da yağışlar dolayısıyla verimin bu yıl iyi olmasını beklediklerini kaydetti.