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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

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        Giriş: 14.07.2023 - 10:32
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, 62 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, 1,27 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ve bunlara ait 9 mermi ele geçirildi.

        Polis, zanlılar Ş.M.K, A.P, Ç.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.P. ve Ş.M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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