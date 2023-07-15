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        Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:53
        Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

        ADANA (AA) - Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında durgun su kano yarışları gerçekleştirildi.

        Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar, Seyhan Baraj Gölü'nde yapıldı. Üç kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan 52 sporcu, derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, 15 Temmuz'da Türk milletinin ve devletinin verdiği mücadelenin, ülkenin birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesinde büyük bir adım olduğunu söyledi. Amaçlarının yaşanan hainlikleri unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirten Çintimar, "Kano müsabakalarımız çok güzel bir ortamda, çok güzel yarışmalarla sonuçlandı. Katılan ve dereceye giren bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.

        Etkinliğin ardından Türk bayraklarının yer aldığı kanolar, geçiş gösterisi yaptı.

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