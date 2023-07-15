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        Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:15
        Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

        ADANA (AA) - Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenilen Mustafa Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen Kılıç'ı gözaltına aldı.

        Olayla ilgili İçişleri Bakanlığının da müfettiş görevlendirdiği belirtildi.

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