Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
ADANA (AA) - Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenilen Mustafa Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen Kılıç'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığının da müfettiş görevlendirdiği belirtildi.