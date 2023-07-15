Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 7 zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir Otogarı'nda 12 Temmuz'da Göksel Onmaz'ın (56) öldürülmesiyle ilgili 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden V.Ç.G'nin (31) bir süre önce otogardaki yazıhanesini Ö.Y'ye (49) devrettiği, bunun üzerine değnekçilik yaptığı öğrenilen Onmaz'ın iş yerinin yeni ve eski sahibinden 250'şer bin lira haraç istediği iddia edildi.

Bunun üzerine V.Ç.G'nin 6 arkadaşıyla otogara gittiği ve çıkan kavgada Onmaz'ın tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç.G, H.K. (26), O.B. (25), Y.Z. (21) ve F.Ş. (21), M.K. (22), C.A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki otogarda 12 Temmuz'da çıkan kavgada Göksel Onmaz (56) tabancayla öldürülmüştü.