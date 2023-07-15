Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:44
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Kışla Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 65,24 gram metamfetamin, 4,20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve buna ait bir mermi ele geçirildi.

        Polis, uyuşturucuyla ilgili C.B.Y. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Örgüt talimatıyla orman yangını çıkarıp, eylemleri finanse eden 3 şüpheli tutuklandı
        Örgüt talimatıyla orman yangını çıkarıp, eylemleri finanse eden 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        ADANA'DA 1777 POLİSLE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI  
        ADANA'DA 1777 POLİSLE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI  
        Adana'da 1777 polisle helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması
        Adana'da 1777 polisle helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması