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        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:03
        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Burak Biberli (19) için arama çalışması başlatıldı.

        Yakınları tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde kanalda hareketsiz halde bulunan Biberli, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Ekipler, kanalda arama çalışması başlatmıştı.

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