Adana'da ADAPADER'den vatandaşlara dondurma ikramı

ADANA (AA) - Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kurulan stantta, ADAPADER üyeleri vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

ADAPADER Gençlik Kolları Başkanı Kuzey Kavruk, AA muhabirine, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini söyledi.

Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kavruk, "Adana’nın kavurucu sıcağından ötürü vatandaşlarımızı serinletmek amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Ücretsiz bir şekilde otobüslerde, araçlardaki vatandaşlara, yolda geçen vatandaşlara ve sıcaktan bunalanlara dondurma ikram ettik." dedi.

Kent sakini Muhammed Sönmez de sıcak havada kendilerine dondurma ikram eden derneğe teşekkür etti.