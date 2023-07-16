Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da ADAPADER'den vatandaşlara dondurma ikramı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 19:36
        Adana'da ADAPADER'den vatandaşlara dondurma ikramı

        ADANA (AA) - Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

        Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kurulan stantta, ADAPADER üyeleri vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

        ADAPADER Gençlik Kolları Başkanı Kuzey Kavruk, AA muhabirine, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini söyledi.

        Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kavruk, "Adana’nın kavurucu sıcağından ötürü vatandaşlarımızı serinletmek amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Ücretsiz bir şekilde otobüslerde, araçlardaki vatandaşlara, yolda geçen vatandaşlara ve sıcaktan bunalanlara dondurma ikram ettik." dedi.

        Kent sakini Muhammed Sönmez de sıcak havada kendilerine dondurma ikram eden derneğe teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Otogar değnekçisinin öldürülme anı kamerada
        Otogar değnekçisinin öldürülme anı kamerada
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
        Dolandırıcılıkla suçlanan kaymakam tutuklandı (2)
        Dolandırıcılıkla suçlanan kaymakam tutuklandı (2)
        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası