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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:20
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar ekiplerce sürdürüldü.

        Bu kapsamda, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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