Pozantı'da ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

ADANA (AA) - Pozantı ilçesinde ormanlık alanlara girişler, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye'de kavurucu sıcakların etkili olduğunu ve dağlık olmayan yerleşim yerlerinde hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığını belirtti.

İlçeye piknik yapmak için gelenlerin yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girmemelerini isteyen Çay, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları başladı. Ülkemizin birçok yerinde üzülerek orman yangınlarına şahit oluyoruz. Bölgemizdeki ormanlık alanlarda aşırı kuru ot olan yerlerde küçük bir ihmal, ateş veya izmarit, atılan bir cam şişesi yangına sebep olabilir. Pozantılı hemşerilerimiz ve ilçemize piknik için gelen misafirlerimizin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. En küçük bir dikkatsizliğin bedeli, yeşilimizi ve oksijenimizi kaybetmemize sebep olacaktır. Bu nedenle bölgemizdeki Akköprü Mesire Alanı, Belemedik Tabiat Parkı, Kamışlı ve Yazıcak mahallelerinde bulunan Şehit Muhammet Ali Demir Körkün Mesire Alanı haricinde Pozantı'daki ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş yakmak yasaklanmıştır."