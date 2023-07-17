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        Adana'da palet imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:10
        Adana'da palet imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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