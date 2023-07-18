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        Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:42
        Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

        ﻿ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, oyuncular Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.

        Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

        Onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman layık görüldü.

        Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

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