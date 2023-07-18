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        Adana'daki cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:47
        Adana'daki cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir Otogarı'nda 12 Temmuz'da Göksel Onmaz'ın (56) silahlı kavgada öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaştı.

        Ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen F.C.A (25), A.G (35) ve S.B'yi (47) de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Böylelikle, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki otogarda 12 Temmuz'da çıkan silahlı kavgada Göksel Onmaz tabancayla öldürülmüş, olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.

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