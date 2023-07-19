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        Adana'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 01:32
        Adana'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü

        ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'de iki kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ekrem İpekten ve R.A'nın, yolda yürüdüğü sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ekrem İpekten kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, R.A'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Ekrem İpekten'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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