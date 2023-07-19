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        Adana'da kafedeki yangınla ilgili yakalanan zihinsel engelli zanlı salıverildi

        Adana'da, Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki kafede bir hafta önce çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yüzde 90 zihinsel engelli olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı belirlenmesi üzerine ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:58
        Adana'da kafedeki yangınla ilgili yakalanan zihinsel engelli zanlı salıverildi

        ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki kafede bir hafta önce çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yüzde 90 zihinsel engelli olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı belirlenmesi üzerine ailesine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, üniversite yerleşkesindeki bir kafede 13 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, O.T'nin (24) kafenin bahçesinde otururken elindeki kağıtları tutuşturarak masayı yaktığını ve alevlerin daha sonra iş yerine sıçradığını saptadı.

        Gülbahçesi Mahallesi'nden otobüsle üniversite yerleşkesine geldiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

        O.T'nin Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki muayenesinde, 10 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirlendi.

        Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Üniversite yerleşkesindeki ormanlık alanın sınırında bulunan kafede 13 Temmuz'da yangın çıkmış, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülmüştü.

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