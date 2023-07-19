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        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:08
        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 10 Ağustos 2019'da tutuklanan Suriye uyruklu H.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        H.M. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun saptandığı ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı, ideolojik ve sabotaj eylemleri yapmaya yönelik eğitimler aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve deşifre olmamak için sahte kimlik kullandığı kaydedilen H.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması iddianamede istendi.

        Sanık, iddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

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