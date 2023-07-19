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        Adana'da "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" tanıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:36
        Adana'da "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" tanıtıldı

        ADANA (AA) - Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin (ICMPD) yürüttüğü "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" Adana'da tanıtıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamındaki hibe programı için Çukurova Kalkınma Ajansı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Program uzmanlarından Yelda Bakar Delice, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri içinde kazanan başvuru sahiplerine 40 bin ile 200 bin avro arasında hibe desteği verileceğini söyledi.

        Uzmanlardan Murat Saim Cıngıllı da programa başvuru hakkında bilgi verdi.

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