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        Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 03:11
        Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ferhatlı Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, H.A'nın kardeşleri S.A. ve R.A. tarafından miras nedeniyle çıkan tartışma sırasında tüfekle vurulduğunu tespit etti.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A. Kozan Devlet Hastanesindeki tetkiklerin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin iki şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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