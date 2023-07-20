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        Adana'da elektrikli motosiklet çalan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:46
        Adana'da elektrikli motosiklet çalan zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da park halindeki elektrikli motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan Furkan Yağcı'ya ait elektrikli motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyen zanlının Y.S. (23) olduğunu belirledi.

        Ekipler, şüpheliyi evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis, ele geçirilen motosikleti sahibine teslim etti.

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