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        Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:51
        Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da bir kişiyi, aracını satın alma bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Mağdur A.G, internetten satışa çıkardığı aracını 710 bin liraya satın almak için kendisiyle iletişime geçen kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

        Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.H.D'nin otomobili satın almak için A.G'ye 2 bin lira kapora gönderip ilanın kaldırılmasını sağladıktan sonra ilandaki fotoğrafları kullanarak aracı satışa çıkardığını belirledi.

        Bu kez aracı satın almak isteyen B.H'nin iletişime geçtiği İ.H.D'nin, A.G'ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyerek aracı bir tanıdığının devralacağını ifade ettiği tespit edildi.

        İ.H.D'nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu. B.H. araç satış bedeli olarak 710 bin lirayı İ.H.D'nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D'de parayı kendisi yatırmış gibi dekontu A.G'ye göndererek otomobilin B.H'ye satışını sağladı.

        Ekipler yaptıkları çalışmayla, kapora dışında otomobilin satış bedeli olarak herhangi bir para verilmeyen A.G'nin dolandırılmasıyla ilgili İ.H.D. ve onunla bağlantılı 4 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D. ile M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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