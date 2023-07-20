Adana'da 6 ayda 87 düzensiz göçmen yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince, 6 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-30 Haziran'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı, yol izin belgesi olmadan seyahat eden 432 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Ekipler, göçmen kaçakçılığını ve yabancı uyruklu kişilerin izinsiz seyahat etmesini organize ettiği tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.