Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da 6 ayda 87 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:19
        Adana'da 6 ayda 87 düzensiz göçmen yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince, 6 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 87 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-30 Haziran'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı, yol izin belgesi olmadan seyahat eden 432 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığını ve yabancı uyruklu kişilerin izinsiz seyahat etmesini organize ettiği tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi
        Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi
        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı
        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı
        ADANA'DA KARDEŞLER ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI  
        ADANA'DA KARDEŞLER ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI  
        Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı
        Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı
        Adana'da orta hasarlı hastane için oturma eylemi
        Adana'da orta hasarlı hastane için oturma eylemi
        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada
        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada