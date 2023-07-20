Adana'da oğlunu öldüren baba ve 3 akrabasının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

ADANA (AA) - Adana'da oğlunu bıçakla öldürdüğü belirlenen babanın ağırlaştırılmış müebbet, 3 akrabasının da cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi sakladığı ve ardından eniştesi M.Ö'ye olayı anlattığını, M.E. ve M.Ö'nün cesedi bavula koyarak iş yerinden çıkarabileceklerine karar verdiğini, maktulün bavula sığmaması sonucu cesedi çuvala koyarak kanala atma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Savcı ayrıca M.E. ve M.Ö'nün delil bırakmamak için maktulün tüm kıyafetlerini aldıklarını, M.E. ve eniştesi M.Ö'nün maktulün cesedinin sudan çıkmasını engellemek için D-400 kara yolundaki Asri Mezarlık'tan taş aldıklarını, M.E'nin maktulün üvey annesi R.S. ve öz annesi A.E'ye işlediği cinayeti anlattığını, gece birlikte iş yerine giderek maktulü çuval içine koyup taş bağlamak suretiyle çuvalı merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına attıklarını, maktulün delil niteliğindeki tüm eşyalarını da eve getirip yaktıklarını belirterek, M.E'nin "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.E, R.S. ve M.Ö'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek"ten 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık M.E, olayın bilerek ve isteyerek gerçekleşmediğini söyledi.

Sanık M.E, "O gün hem madde kullanmasın hem de o çevreden uzaklaşsın diye iş yerine getirmiştim. Maktul öz evladımdır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Esasa ilişkin savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği öne sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö'nün tutuklanmasına karar verilmişti.

Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından 5 Ocak 2022'de R.S, A.E. ve M.Ö'nün tahliyesine karar verilmişti.