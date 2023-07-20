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        Adana'da koruyucu aileler kahvaltıda buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:33
        Adana'da koruyucu aileler kahvaltıda buluştu

        ADANA (AA) - Adana'da koruyucu aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Müdürlük tarafından 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde kahvaltı programı düzenlendi.

        Programa katılan Vali Vekili Muzaffer Şahiner, Vali Yardımcısı Adem Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile İl Müftüsü Mehmet Taşcı, koruyucu aileler sohbet etti.

        İl Müdürü Özer, burada yaptığı açıklamada, sözlerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a selamlarını ileterek başladı.

        Adana'da 287 koruyucu ailenin yanında 392 çocuğun kaldığını belirten Özer, "Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sıcak yuvalarını açtılar. Ülke genelinde koruyucu aile yanında kalan çocuk sıralamasında 5. sıradayız. 392 çocuğumuz emin ellerde ve sıcak yuvalarında koruyucu aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler." diye konuştu.

        Özer, koruyucu aileliğe sadece nicel olarak değil, nitel olarak da önem verdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Gerçek şefkati, merhameti ve sevgiyi yaşayabilecek ve yaşatabilecek koruyucu ailelerimiz yanına çocuklarımızı yerleştirmek birinci amacımızdır. Koruyucu aile olmak, kalbe ve gönüle dokunma sanatıdır. Koruyucu Aile Gününüz kutlu olsun."

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