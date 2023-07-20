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        Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına ağustosta başlayacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:36
        Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına ağustosta başlayacak

        ADANA (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un başantrenörü Mustafa Umut Uysal, yeni sezon hazırlıklarına ağustos ayında başlayacaklarını bildirdi.

        Uysal, yaptığı açıklamada, kulübün onursal başkanı ve Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'in desteğiyle transfer çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

        Geçen sezondan Burcu, Selin ve Angela ile devam edeceklerini kaydeden Uysal, "2 yabancı 9 yerli transfer yaptık. Önümüzdeki hafta sporcu sağlık kontrolleriyle lig öncesi hazırlıklarımıza başlayacağız." ifadesini kullandı.

        Uysal, geçen sezon kaçırdıkları play-off'a önümüzdeki sezon kalmayı hedeflediklerini belirterek, "Adana halkının bu anlamda desteği bizim için çok önemli. Atatürk Spor Salonu'nda oynadığımız karşılaşmalarda maç ayırmadan salonu her zaman doldurdular. Yeni sezonda da oynayacağımız maçlarda bizi Avrupa yolunda yalnız bırakmayacaklarına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

        Uysal, FIVB Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, teknik heyeti ve emeği geçenleri tebrik etti.

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