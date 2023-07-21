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        Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:16
        Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasındaki kavgada Adnan Omay (40) ve Aydın Daş'ın (53) tabancayla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 6 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla Aydın Daş'ın öldürülmesiyle ilgili Muhammet Yılmaz O. (21), Mehmet O. (37) ve Emrah S. (43); Adnan Omay'ın öldürülmesiyle ilgili Kemal D. (27), Baran Ö. (27) ve Zülfü Barış Ö'yü (22) gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Mehmet O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

        İlçedeki Sucuzade Mahallesi'nde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Adnan Omay ile Aydın Daş, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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