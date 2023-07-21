Adana'da aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yakapınar Mahallesi'nde 3 Mart'ta Ö.B'nin arazide bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar F.B. ve S.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki Ö.B'nin kendisine ait arazide sulama yaptığı sırada, önceden alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan sanıklar F.B. ve S.B'nin olay yerine geldikleri belirtildi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık S.B'nin tabancayla havaya bir el ateş ettiği, sonrasında sanıkların müşteki Ö.B'yi sopa ile darbederek basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar F.B. ve S.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.