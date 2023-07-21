"Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" okurlarıyla buluşuyor

ADANA (AA) - Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'nın yeni kitabı "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" yayımlandı.

Adana'nın doğal ve tarihi güzelliklerine, derinliğine, kültürel, sosyolojik ve mistik yönlerine yazarın bakış açısıyla vurgular içeren eser, kitapçılarda yerine aldı.

Şehir kitapları arasında özel bir yer edinmesi beklenen 168 sayfalık "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana", tarihi sokaklarda yolculukla başlıyor.

Oranlı, yaptığı açıklamada, kitapta Adana'nın tanıtımından ziyade, gerçek değerine ve şehrin kendisine neler hissettirdiğine odaklandığını belirtti.

Kitabında şehrin güzelliğine ve potansiyeline dikkat çektiğini kaydeden Oranlı, "Adana'da bahar hiç bitmez. Şehirde çiçekler ardı ardına açar. Her çiçek yaşam nüvesi, yeni bir umuttur. Anavarza'dan başlayan binlerce yılın türküsü, büyük bir mirası ve gizemli sırları fısıldar bu bereketli şehrin topraklarında." ifadelerini kullandı.

İletişim ve edebiyat alanlarında yayımlanmış 6 kitabı bulunan Oranlı, şehrin gerçek değerinin dışarıdan fark edilmediğini belirtti.​​​​​​