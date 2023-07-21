Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da narkotik köpeği "Barbara" salça ve yağla kaplı paketlerde 27 kilo esrar buldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:03
        Adana'da narkotik köpeği "Barbara" salça ve yağla kaplı paketlerde 27 kilo esrar buldu

        ADANA (AA) - Adana'da narkotik dedektör köpeği "Barbara"nın tepki verdiği salça ve yağla kaplı paketlerde 27 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, içinde 1'i kadın 4 kişinin bulunduğu araçta narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin, tepki verdiği 3 valizde inceleme yapan ekipler, salça ve yağ kaplı 38 pakette 27 kilogram esrar buldu.

        Bunun üzerine araçtaki Halil İbrahim G, Nazlı G, Kadir E. ve B.G. gözaltına alındı.

        Zanlılardan B.G, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim G, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Dedektör köpek valizlerdeki uyuşturucuya oturarak tepki verdi

        Narkotik dedektör köpeği "Barbara"nın önce aracın bagajına, ardından buradaki valizlerde uyuşturucu bulunduğuna dair oturarak tepki vermesi polis kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin valizlerdeki uyuşturucuyu bulması da görüntüde yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" okurlarıyla buluşuyor
        "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" okurlarıyla buluşuyor
        Adana'da kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Adana'da kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Devrilen otomobilden fırlayan sürücü, başını asfalta çarpıp öldü
        Devrilen otomobilden fırlayan sürücü, başını asfalta çarpıp öldü
        Adana'da aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava
        Adana'da aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava
        Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 zanlı tutuklandı
        2 kişinin öldüğü akraba kavgası, `Hasımlarla iş birliği yaptınız´ iddiası üzerine çıkmış
        2 kişinin öldüğü akraba kavgası, `Hasımlarla iş birliği yaptınız´ iddiası üzerine çıkmış