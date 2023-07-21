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        Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:01
        Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Kasım'da tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldüren ve 6 Aralık'ta tutuklanan Abdullah T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede elde edilen deliller doğrultusunda olay günü maktul Müzeyyen T'nin evde bulunduğu sırada sanığın dışarıdan geldiği ve taraflar arasında aldatma meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

        İddianamede, tartışma sonrası sanığın evde bulunan pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş etmek suretiyle resmi nikahlı eşi Müzeyyen T'yi öldürüp olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yakalandığı bildirilerek, Abdullah T'nin üzerinde atılı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık Abdullah T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Olay

        Abdullah T, 24 Kasım 2022'de evlerinde tartıştığı eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurup kaçmıştı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Polis, zanlı Abdullah T'yi 5 Aralık 2022'de Osmangazi Mahallesi'nde bir apartmanda yakalamıştı. Zanlı Abdullah T. 6 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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