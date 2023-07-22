Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen Sarıçam ve Mithatpaşa mahallelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 419 gram esrar, 8,32 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 69 uyuşturucu hap, 1,29 metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklandı, M.A. ve S.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.