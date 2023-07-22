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        HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:22
        HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri öldü

        ADANA (AA) - HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

        Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.

        Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

        Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

        - HÜDA PAR'dan açıklama

        Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

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