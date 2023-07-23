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        Yapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:07
        Yapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama:

        ADANA (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin, "Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur." dedi.

        Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının gerçekleştiği Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki parti binası ziyaret etti.

        Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi.

        Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

        - "Siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi"

        Yapıcıoğlu, seçimler öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "14 Mayıs seçimlerinden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        Parti binasında bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.

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