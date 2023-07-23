Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti'li Çelik'ten, HÜDA PAR İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin açıklama:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:04
        AK Parti'li Çelik'ten, HÜDA PAR İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin açıklama:

        ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıya ilişkin, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor." dedi.

        Çelik, Seyhan ilçesindeki parti binasında İl Sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'i, tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

        Ömer Çelik, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Demir'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kentte bugün düzenlenen cenaze töreniyle Pişgin'i son yolculuğuna uğurladıklarını dile getiren Çelik, "İl Başkanı Salih Bey'i ziyaret ettim, kendisi yaralı. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre, sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah tez zamanda tamamen şifa bulacak." diye konuştu.

        Çelik, olayın şüphelisinin kısa sürede yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini belirterek, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

        Olayın çok acı olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü şiddete ve saldırıya karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında dün bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Adana'da bıçaklı saldırıda ölen HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi
        Adana'da bıçaklı saldırıda ölen HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi
        Yapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama:
        Yapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama:
        Norveç somonunda parazite rastlandı; Türk somonuna bulaşabilir 
        Norveç somonunda parazite rastlandı; Türk somonuna bulaşabilir 
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
        HÜDA PAR ADANA İL BAŞKANLIĞI BİNASINA BIÇAKLI SALDIRI; İL BAŞKANI YARALANDI, İL SEKRETERİ ÖLDÜ (5)
        HÜDA PAR ADANA İL BAŞKANLIĞI BİNASINA BIÇAKLI SALDIRI; İL BAŞKANI YARALANDI, İL SEKRETERİ ÖLDÜ (5)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (5)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (5)