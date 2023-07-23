AK Parti'li Çelik'ten, HÜDA PAR İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıya ilişkin, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor." dedi.

Çelik, Seyhan ilçesindeki parti binasında İl Sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'i, tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Ömer Çelik, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Demir'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kentte bugün düzenlenen cenaze töreniyle Pişgin'i son yolculuğuna uğurladıklarını dile getiren Çelik, "İl Başkanı Salih Bey'i ziyaret ettim, kendisi yaralı. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre, sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah tez zamanda tamamen şifa bulacak." diye konuştu.

Çelik, olayın şüphelisinin kısa sürede yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini belirterek, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Olayın çok acı olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü şiddete ve saldırıya karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında dün bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı.