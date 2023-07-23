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        Adana'da çekici ve otobüsün çarptığı yaya öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:43
        Adana'da çekici ve otobüsün çarptığı yaya öldü

        ADANA (AA) - Adana'da otoyolda karşıya geçmeye çalışan kişi, çekici ve otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınlarında karşıya geçmeye çalışan Gökhan Kılıç (33), sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen çekicinin çarpması nedeniyle yere düştü.

        Bu sırada Kılıç'a, A.K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü de çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        A.K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü, kaçan çekici sürücüsünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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