Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:48
        Adana'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da park halindeki otomobili ve motosikleti çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde Emre K'ye ait otomobil ile Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Davut A'ya ait motosiklet sokakta park halindeyken çalındı.

        Emre K. ve Davut A'nın ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla otomobili çaldıkları ileri sürülen Yunus E. (33) ve Sedat A. (34) ile motosikleti çaldığı iddia edilen Ergün Ö'yü (33) yakaladı. Bulunan otomobil ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

        Şüpheliler Yunus E. ve Sedat A'nın park halindeki iki aracı daha çalma girişiminde bulundukları tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, iki şüphelinin çaldıkları otomobili gezdikten sonra bir sokağa park etmesi ve park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Yalnızlığı uzun sürmedi
        Yalnızlığı uzun sürmedi
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        PARKTA OTURAN İKİ ARKADAŞ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
        PARKTA OTURAN İKİ ARKADAŞ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
        Parkta oturan iki arkadaş, silahlı saldırıda yaralandı
        Parkta oturan iki arkadaş, silahlı saldırıda yaralandı
        Adana'da bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
        Adana'da bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
        MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN, EVDE HASARA NEDEN OLDU
        MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN, EVDE HASARA NEDEN OLDU
        Mutfakta çıkan yangın, evde hasara neden oldu
        Mutfakta çıkan yangın, evde hasara neden oldu