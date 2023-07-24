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        Adana'da motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:57
        Adana'da motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yavuzlar Mahallesi'nde, motosikletin gövde kısmına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 7 Mayıs'ta tutuklanan C.D. ile adli kontrol tedbiri altında bulunan C.E. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polisin takip ettiği C.D'nin Yamaçlı Mahallesi'nde gece vakti motosikletine yol kenarında bekleyen C.E'yi aldığı, daha sonra bir noktada duran sanıkların motosikletin gövde kısmına gizledikleri sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

        C.D. ve C.E'nin uyuşturucu poşetinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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