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        Adana'da minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:57
        Adana'da minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

        ADANA (AA) - Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tır şoförünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T, öldürülen minibüs sürücüsü Can Yüce'nin babası Cuma Yüce, tanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olay günü Yüce ile trafikteki tartışmalarını anlattı.

        Öldürme kastının olmadığını savunan Adem T, "Uzun yol şoförü olduğum için hırsızlıktan korunma amacıyla torpidoda bulunan tabancayla aşağı doğru bir el ateş ettim. Maktulün yaralandığını dahi bilmiyordum. Maktul tırın arkasına doğru uzaklaşmaya başlayınca bende olay yerinden ayrıldım." diye konuştu.

        Beyanı alınan tanık Ali Ü. ise yaralanan Yüce'yi hastaneye götürmek için kullandığı otobüse aldığını ancak tırın önlerini kapattığını ileri sürdü.

        Baba Cuma Yüce de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Yolu kapatmak suretiyle oğlumun hastaneye ulaşmasına engel olmuştur. Oğlum da kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirmiştir." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına ve araçların kamera kayıtlarındaki konuşmaların dökümlerinin çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan tır şoförü de tutuklanmıştı.

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