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        GÜNCELLEME - Adana'da orman ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:03
        GÜNCELLEME - Adana'da orman ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, orman ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Suluca Mahallesi'ndeki iş yerinin imalathane bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odunların muhafaza edildiği alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Odunların yandığı iş yerinde hasar oluştu.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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