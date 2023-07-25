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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 03:20
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Sinanpaşa Mahallesi Kozan Caddesi’nde yürüdüğü sırada A.A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

        Saldırıda yaralanan A.A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalanması için çalışma başlattı.

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