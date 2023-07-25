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        Adana'da 5,5 büyüklüğündeki depremde metruk bir ev hasar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 08:52
        Adana'da 5,5 büyüklüğündeki depremde metruk bir ev hasar gördü

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü.

        İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

        Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.

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