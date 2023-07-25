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        Adana'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:16
        Adana'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da 2 kişiyi silah ve bıçak zoruyla gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 şüpheli, 13 Temmuz'da A.M'nin (21) bisiklet ve cüzdanını, 15 Temmuz'da da M.H'nin (27) elektrikli bisikletini silah ve bıçakla tehdit edip gasbetti.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların "hırsızlık" ve "yaralama" suçundan kayıtları bulunan Mehmet İ. (19) ve Haşim D. (24) olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, Anadolu Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, adreslerde çalınan elektrikli bisiklet, kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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