Adana'da büfe işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'da tekel büfe işletmecisinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 14 Kasım 2022'de, Hamit Koç'un (31) işlettiği tekel büfesinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan B.A. ve İ.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Koç'un olay günü iş yerine gelen yeğeni A.K. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı belirtildi.

İddianamede, A.K'nin iş yerinden ayrıldıktan sonra görüştüğü B.A. ve İ.A'nın tekel büfesine gittiği, B.A. motosikletle dışarıda beklerken içeriye giren İ.A'nın tabancayla Koç'u öldürdüğü aktarıldı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen A.K'nin olaydan sonra intihar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanıklar B.A. ile İ.A'nın fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket ettiği de dikkate alınarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Tekel büfesi işleten Hamit Koç, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler İ.A. ve B.A. tutuklanmış, A.K'nin ise adresinde av tüfeğiyle intihar ettiği belirlenmişti.