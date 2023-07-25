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        Adana Kozan'daki depremde bazı ev ve ahırlar ile bir camide hasar oluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:25
        Adana Kozan'daki depremde bazı ev ve ahırlar ile bir camide hasar oluştu

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve ahırlar ile bir camide hasara neden oldu.

        Sarsıntının etkisiyle ilçeye bağlı Minnetli, Gedikli ve Kabaktepe mahallerindeki bazı müstakil evler ile ahırlarda hasar oluştu.

        Gedikli Mahallesi'ndeki Kırksu Camisi'nin de bir kısmı zarar gördü.

        AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, depremden etkilenen alanlarda inceleme yaptı, vatandaşlarla görüştü.

        Yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan Kozan-Feke kara yolu, Kozan Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        - "Dağlar yerinden oynuyor gibiydi"

        Gedikli Mahallesi sakinlerinden Okan Demir, AA muhabirine, depremi hissettikten sonra evden dışarıya çıktıklarını söyledi.

        Sarsıntının şiddetli olduğunu anlatan Demir, "Dağlar yerinden oynuyor gibiydi. Evimiz hasar gördüğü için içeriye giremiyoruz." dedi.

        Fatma Gök de depreme bulaşık yıkadığı sırada yakalandığını belirterek, "Kendimi dışarıya zor attım. Evimin duvarları çatladı, hasar var. Korkudan içeri giremiyoruz." ifadesini kullandı.

        Kabaktepe Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçasının zarar verdiği müstakil evin sahibi Adem Yünsel, "Hasta olan yakınımı ziyaret etmek için kent merkezine gitmiştim. Evimde şu an büyük bir kaya parçası var. Evde olmayışımız canımızı kurtardı. Allah muhafaza canımızdan olacaktık." diye konuştu.

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