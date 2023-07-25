Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da psikososyal destek ekiplerine teşekkür belgesi verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:52
        Adana'da psikososyal destek ekiplerine teşekkür belgesi verildi

        ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından psikososyal destek çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

        İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki psikososyal destek çalışmalarında görev alan personel ve idareciler katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği belgeler, İl Müdürü Nevzat Özer tarafından çalışanlara verildi.

        Özer, teşekkür belgesinin, çalışanların motivasyonunu artırdığını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da komşular arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı
        Adana'da komşular arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı
        Husumetli ik ailenin taşlı, sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti: 2 yaralı
        Husumetli ik ailenin taşlı, sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti: 2 yaralı
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana Kozan'daki depremde bazı ev ve ahırlar ile bir camide hasar oluştu
        Adana Kozan'daki depremde bazı ev ve ahırlar ile bir camide hasar oluştu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Adana'daki depreme ilişkin açıklama:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Adana'daki depreme ilişkin açıklama:
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası