Adana'da psikososyal destek ekiplerine teşekkür belgesi verildi
ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından psikososyal destek çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim edildi.
İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki psikososyal destek çalışmalarında görev alan personel ve idareciler katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği belgeler, İl Müdürü Nevzat Özer tarafından çalışanlara verildi.
Özer, teşekkür belgesinin, çalışanların motivasyonunu artırdığını kaydetti.