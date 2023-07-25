Adana'da iki arkadaşından birini öldürüp diğerini yaralayan saldırgan hayatına son verdi
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşından birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini de yaralayan saldırgan yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde Muhammet Ali Binen (22), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) sokakta iki ayrı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinde başına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Durumunun ağır olduğu belirlenen Palamut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.
Tugay kopal 1987 eks
Mahir palamut 1990 yaralı
Muhammet ali binen 2001 eks
Muhammet iki pompalı ile diğerlerine sıkar sonra intihar