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        Adana'da iki arkadaşından birini öldürüp diğerini yaralayan saldırgan hayatına son verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:05
        Adana'da iki arkadaşından birini öldürüp diğerini yaralayan saldırgan hayatına son verdi

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşından birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini de yaralayan saldırgan yaşamına son verdi.

        Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde Muhammet Ali Binen (22), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) sokakta iki ayrı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinde başına ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Durumunun ağır olduğu belirlenen Palamut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.

        Tugay kopal 1987 eks

        Mahir palamut 1990 yaralı

        Muhammet ali binen 2001 eks

        Muhammet iki pompalı ile diğerlerine sıkar sonra intihar

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