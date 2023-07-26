Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:18
        Adana'da 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

        ADANA (AA) - Adana'da 25 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada 25 milyon 450 bin kaçak makaron bulan polis, şüpheli C.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!

        Benzer Haberler

        MEZARLIKTA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
        MEZARLIKTA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
        'SES' YÜZÜNDEN HUSUMETLİ İKİ KOMŞUSUNU POMPALIYLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ; O ANLAR KAMERADA (2)- YENİDEN  
        'SES' YÜZÜNDEN HUSUMETLİ İKİ KOMŞUSUNU POMPALIYLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ; O ANLAR KAMERADA (2)- YENİDEN  
        'Ses' yüzünden husumetli iki komşusunu pompalıyla öldürüp, intihar etti; o anlar kamerada (2)- Yeniden
        'Ses' yüzünden husumetli iki komşusunu pompalıyla öldürüp, intihar etti; o anlar kamerada (2)- Yeniden
        Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu
        Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da iki arkadaşını öldüren genç hayatına son verdi
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da iki arkadaşını öldüren genç hayatına son verdi
        GÜNCELLEME - Adana'da iki arkadaşından birini öldürüp diğerini yaralayan saldırgan hayatına son verdi
        GÜNCELLEME - Adana'da iki arkadaşından birini öldürüp diğerini yaralayan saldırgan hayatına son verdi