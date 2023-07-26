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        Adana'da polis denetimlerinde 278 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:48
        Adana'da polis denetimlerinde 278 ruhsatsız silah ele geçirildi

        ADANA (AA) - Adana'da 2 haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde 278 ruhsatsız silah bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10-23 Temmuz'da kent genelinde denetimler yaptı. Çalışmalarda, 13'ü kurusıkı 247 ruhsatsız tabanca ve 31 av tüfeği ile 2 bin 91 mermi ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca 2 araç, 43 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

        Denetimlerde, farklı suçlardan arandığı belirlenen 710 şüpheli de yakalandı.

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